Alparslan Kuytul adliyeye sevkedildi: Furkan Vakfı üyeleri sokağa çıkma yasağını da ihlal etti!
Emniyetteki ifadesi tamamlanan Alparslan Kuytul savcılığa sevkedildi. Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen Furkan Vakfı'nın yüzlerce üyesi Adana Adliyesi önünde toplandı.
Yeniakit.com.tr
'İtikaf' ibadetini provokasyona çevirecek kadar gözü dönen Furkan Vakfı üyeleri, sokağa çıkma yasağını da ihlal ediyor.
Yüzlerce Frukan Vakfı üyesi Adana Adliyesi önünde bekliyor!
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul savcılığa sevkedildi. Savcılıktaki sorgulaması süren Kuytul'un yüzlerce taraftarı, Adana Adliyesi önünde toplandı. Gece boyunca sloganlar atan Furkan Vakfı üyelerinin dağılması için defalarca uyarı yapıldı. 'İtikaf' ibadetini camide yapmakta ısrar ederek istenmeyen görüntülerin yaşanmasına sebep olan Furkan Vakfı üyeleri, sokağa çıkma yasağını da umursamayarak, Adana Adliyesi önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.