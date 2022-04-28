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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'nun 24. bölüm fragmanı yayınlandı
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'nun 24. bölüm fragmanı yayınlandı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu 9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı TRT 1'de.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 07:41:00 -

TRT’nin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 24. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak?

Yeni bölüm fragmanında Alparslan’ın Vaspurakan’ın fethi için harekete geçtiği görülürken, Karaca hatun ile yaşadığı arbedede Akça hatun başını çarparak bayılıyor.

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