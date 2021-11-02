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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu Kavurd Bey’i kim oynuyor?
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu Kavurd Bey’i kim oynuyor?

Kavurd Bey tarihte gerçekten var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek. Diziyi merak edenler ise Kavurd Bey rolünü hangi oyuncunun oynadığını merak ediyor. Peki, Kavurd Bey gerçekte yaşamış mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 22:54:00 -
Alparslan: Büyük Selçuklu Kavurd Bey’i kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi kısa bir süre sonra TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayacak. Diziyi merak edenler ise Kavurd Bay karakterini kimin oynadığını araştırıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu Kavurd Bey’i kim oynuyor?

Kavurd Bey tarihte yaşamış bir kişidir. Kara Arslan Ahmed Kavurd Bey,  Selçuk Bey'in büyük torunu, Çağrı Bey'in oğlu ve Alp Arslan'in kardeşidir. Güney Fars'da Kirman meliki. Kirman'da 140 yıl hüküm sürecek olan Kirman Selçuklu Devleti kurucusu. Selçuklu Devleti tahtına çıkan yeğeni Melikşah'a karşı taht iddiası ile isyan etmesi ve bu isyanın bastırılması üzerine idam edilmiştir.

Dizide Kavurd Bey karakterini Batın Uçan oynuyor.

Batın Uçan kimdir?

Batın Uçan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası oyuncu Cem Uçan’dır. Amcası ise oyuncu Yiğit Uçan’dır. Uçan, 2015 yılında Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile başlayan oyunculuk kariyerinde çıkışını 2017 yapımı Payitaht: Abdülhamid dizisinde yakaladı.

 

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