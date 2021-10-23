Geçtiğimiz sezon başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 34. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin ikinci sezonu Alparslan: Büyük Selçuklu olarak devem edecek. Dizide, Malazgirt Fatihi olarak adlandıran Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatı anlatılacak. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm ne zaman?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz yıl yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu sezon ise Alparslan: Büyük Selçuklu ismiyle devam edecek. Dizinin yayımlanan fragmanı ise büyük ilgi gördü. Bu sebeple pek çok kişi “Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman ekranlara gelecek?” sorusuna cevap arıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları

Sultan Alparslan-Barış Arduç

Akça Hatun-Fahriye Evcen

Nizâmülmülk-Mehmet Özgür

Akbilge-Mim Kemal Öke

Çağrı Bey-Erdinç Gülener

Kavurd Bey-Batın Uçan

Tuğrul Bey-Barış Bağcı

Süleyman-Korel Cezayirli

Cevher Hatun-Esila Umut

Evdokya-Gizem Karaca

Romen Diyojen-Sarp Levendoğlu

Kekavmenos-Toprak Sergen

Karaca-Rabia Soytürk