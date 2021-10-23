Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?
Alparslan: Büyük Selçuklu 1. Bölüm | TRT 1 ekranlarında yayımlanacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizininin 1. Bölümünün hangi gün ekranlara geleceği merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yayın günü belli oldu mu?
Geçtiğimiz sezon başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 34. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin ikinci sezonu Alparslan: Büyük Selçuklu olarak devem edecek. Dizide, Malazgirt Fatihi olarak adlandıran Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatı anlatılacak. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm ne zaman?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?
TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz yıl yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu sezon ise Alparslan: Büyük Selçuklu ismiyle devam edecek. Dizinin yayımlanan fragmanı ise büyük ilgi gördü. Bu sebeple pek çok kişi “Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman ekranlara gelecek?” sorusuna cevap arıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları
Sultan Alparslan-Barış Arduç
Akça Hatun-Fahriye Evcen
Nizâmülmülk-Mehmet Özgür
Akbilge-Mim Kemal Öke
Çağrı Bey-Erdinç Gülener
Kavurd Bey-Batın Uçan
Tuğrul Bey-Barış Bağcı
Süleyman-Korel Cezayirli
Cevher Hatun-Esila Umut
Evdokya-Gizem Karaca
Romen Diyojen-Sarp Levendoğlu
Kekavmenos-Toprak Sergen
Karaca-Rabia Soytürk