  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hangi dönemi anlatıyor, konusu ne?
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hangi dönemi anlatıyor, konusu ne?

Son yıllarda tarihi dizelere ilgi bir hayli arttı. TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin konusu merak edilmeye başladı. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu neyi anlatıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 17:31:00 -
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hangi dönemi anlatıyor, konusu ne?

TRT 1 son yıllarda sık sık tarihi dizileri milyonlarla buluşturuyor. Geçen yıl Uyanış: Büyük Selçuklu ismiyle yayımlanan dizi 34.bölümüyle sezon finali yapmıştı. Söz konusu dizinin devamı niteliğindeki Alparslan: Büyük Selçuklu ise kısa süre içerisinde izleyiciyle buluşacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hangi dönemi anlatıyor, konusu ne?

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz yıl yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu sezon ise Alparslan: Büyük Selçuklu ismiyle devam edecek. Dizide, Malazgirt Fatihi olarak adlandıran Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatı anlatılacak.

Sultan Alparslan kimdir?

Alparslan veya tam adıyla 'Adud'üd-devle Ebû Şüca' Muhammed Alp Arslan bin Davud, 1029-1072 yılları arasında yaşamış  Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanıdır.

1068'de Bizans İmparatorluğu'na karşı savaş ilan ettikten sonra kazandıkları savaşlar Türkler'i Orta Doğu'ya doğru geri çevirmiş; bu başarılar Bizanslılar'ı, Türkler'i çıkarmak için Malazgirt'e kadar getirmiştir. Alp Arslan 1071 yılında, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır.

Bu dönemde Bizans bir nevi fetret devri yaşamıştır. Alp Arslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in canını bağışlamış, onu sadece yıllık vergiye bağlayıp bir süre esir tutmuştur. Fidyesi ödenen Romen Diyojen ülkesine döndüğünde, tahtından indirilmiş ve VII. Mihail'in yeni bir Bizans imparatoru olarak tahta çıkmış olduğunu görmüştür. Tahtını geri almak için yaptığı savaşlarda mağlup düşmüş; kaçtığı Kilikya'da bir küçük kalede yakalanarak gözlerine mil çekilmiş; İstanbul'a getirilmiş ve Proti adasında (Kınalıada'da) sürgün edilmiştir. Gözlerinin kör edilmesinden dolayı oluşan yaranın enfeksiyonu sonucu ölmüştür. Bu nedenle Malazgirt Savaşı sonunda esir düşen Romen Diyojen'in imzaladığı vergi ödeme vaadi geçersiz kalmıştır.

Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti.

Türkmen takviminde 2002 yılından Temmuz 2008'e kadar Ağustos ayı Alp Arslan olarak adlandırılmıştır. Merv şehrinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?

Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti
Gündem

Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve hükümeti tehdit etmeye kalktı.

Asya ülkesinin Türkiye kararı olay olmuştu! Yeni açıklama geldi: Savaşa girmek için almıyoruz
Dünya

Asya ülkesinin Türkiye kararı olay olmuştu! Yeni açıklama geldi: Savaşa girmek için almıyoruz

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'den kesin olarak silahsız insansız hava aracı alacaklarını söyleyerek, 'Ülke güvenliği için..
Putin dünyaya ilan etti: Listeden her an çıkarabiliriz
Dünya

Putin dünyaya ilan etti: Listeden her an çıkarabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Taliban'ı teriör örgütü listesinden çıkarmayı düşündüğünü duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay