Aloe vera'nın faydalarına inanamayacaksınız!

Antik Mısır'da Aloe vera bitkisine faydaları nedeniyle ölümsüzlük bitkisi deniyordu. Aloe Vera, saçlardan ayak tırnağına kadar vücudumuz için çok faydası olan bitkidir. Aloe Vera bitkisini evde kendiniz de yetiştirebilirsiniz. İşte aloe veranın faydaları...

Aloe Vera bitkisi çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiştir. Kozmetik ürünlerinde ve hatta ilaçlarda bile bulunun aloe vera bitkisi ülkemizin güney bölgelerinde, sıcak alanlarda daha çok yetişmektedir. Yaprakları içerisinde saydam jöleye benzer bir sıvı bulunduran aloe vera bitkisi faydaları ile birçok alanda kullanılıyor.

Aloe Vera bitkisi iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri ağız yolu ile diğeri ise cilde uygulanan şekildedir. Ağız yolu ile tüketilmesi vücudun sindirim, boşaltım ve sinir sistemine fayda sağlar, cilde uygulanarak tüketildiğinde ise cilt için şifa olmaktadır.

Aloe Vera bitkisinin dibinden bir yaprağını alın ve kökten uca doğru küçük küçük kırıklarla bitkiyi ayırın. İçerisinde bulunan jeli, ağız yolu ile veya cildinize sürerek kullanabilirsiniz.

Aloe vera jeli çıkarmaya başlamadan önce elindeki bitkinin olgunluğundan emin olman gerekecek. Olgun ve sağlıklı bir aloe vera bitkisi, geniş ve yeşil yapraklarından anlaşılabilir. Yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda olmalıdır. Aloe vera ortadan dışarıya doğru büyür; bu yüzden en dıştakiler kullanılabilecek en yaşlı, en büyük ve en zengin yapraklardır.

Aloe Vera sindirim sistemini kuvvetlendirir.

Mide rahatsızlıklarını en aza indirmektedir.

Cilt derisi üzerinde kompres bazlı tedavi unsuru haline gelen bu bitki, yıpranmış hücreleri yenilerken, onarma ve nemlendirme amaçlı da kullanılabilmektedir.

Aloe vera yağı veya aloe vera sabunu cilde uygulandığında özellikle kuru ciltlerde sık karşılaşılan dökülme ve kızarıklık sorunlarını iyileştirmeyi sağlar.

Yanıklar, deri iltihaplanmaları ve güneş ışınlarının zararlı etkileri sonucu oluşan yanıklar aloe veranın bileşenleri sayesinde tedavi edilmektedir.

Bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılır.

Böbrekleri hastalıklardan koruma etkisine sahip olan aloe veranın vücuttaki enzimleri depolama özelliğine sahip olduğu bilinmektedir.

Enfeksiyon oluşumunu engeller.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kana oksijen aşılayan aloe vera bitkisinin iltihap problemlerinde de tedavi edici yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Aloe vera akne tedavisinde kullanılır.

Güneş yanığına faydalıdır. Antioksidan özelliği sayesinde cilt yanıklarını hızlı şekilde tedavi eder.

Suyun çıkarmak için...

Aloe vera bitkisinden bir adet büyük ve sağlıklı görünen yaprağı kesin.

Keskin bir bıçak kullanarak yaprakların dış dikenli kısmını temizleyin. Böylece hemen altında bulunan sarı renkli lateks katmanı ortaya çıkarabilirsiniz.

Bu sarı katmana bir çizik atın ve içerisindeki aloe vera jelini ufak bir kaşık kullanarak dışarı alın.

Jeli ufak bir kase içerisine aktarın.

Herhangi bir lateks kalıntısı olmadığını kontrol edin çünkü laksatif etkisi olan bileşen latekstir ve çok fazlası olmamalıdır.

Jelin iki yemek kaşığı kadarını blendera atın ve suyu ekledikten sonra beş dakika düşük ayarda karıştırın.