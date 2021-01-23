ALO 199 hattı nedir, ALO 199 hattı ücretli mi soruları son günlerde merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığına Nüfus Genel Müdürlüğü'nün bir uygulaması olan ALO199 hattı ile kimlik, pasaport ve ehliyet randevusu ve bilgisi alınıyor. Peki, ALO 199 ücretli mi? ALO 199 hangi saatlerde aranıyor?

ALO 199 nedir?

İçişleri Bakanlığına Nüfus Genel Müdürlüğünün yeni bir uygulaması olan ALO 199 Çağrı hattı, Nüfus Müdürlükleri bünyesinde yürütülen bir çok faaliyette telefon ile hizmet vermeyi amaçlayan bir hizmettir.

Alo 199 Hattı doğrudan Nüfus Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet yürüten ve Nüfus İşlemleri ile ilgili bir çok süreçte telefon hizmeti sunan bir hizmettir.

ALO 199 ücretli mi?

ALO 199 Çağrı hattı ücretsiz bir hat değildir. Ancak bu hat normal sabit hatlarla aynı ücrete tabidir. Örneğin, normal ev telefonunuzdan herhangi bir hattı aradığınızda ne kadar ücret tutuyorsa, aynı şekilde bu hattı aramanızın maliyeti bu kadardır.

Malumunuz olduğu üzere 112, 155 gibi hatlar ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Son yıllarda bir çok çağrı hattı oluşturulmuştur Kamuya ait. 199 Çağrı hattı bunlardan biri olup, ücret konusunda fazla bir ücreti söz konusu değildir.

ALO 199 ile seyahat belgesi nasıl alınır?

ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezini aradıkları takdirde; buradaki çağrı personelimiz vatandaşların talebini alır ve Vefa İletişim Programı üzerinden bir seyahat izin belgesi tanzim edilir.

Tanzim edilen belge, İl / İlçe Seyahat Kurulları ile Valilik veya Kaymakamlığın Seyahat İzin Kurulunun önüne düşer.