ALO 184 SABİM nedir? SABİM depremde yakın sorgulama nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir depreminde zarar görmüş yakını olanlar için "ALO 184'ü arayın" çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Yakınlarınız için ALO 184’ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" açıklamasında bulundu.

ALO 184 SABİM nedir?

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Bakanlığımız çalışanlarından, hizmetin muhatabı olan her vatandaşımıza kadar, bütün Türkiye’ye uzanan bir dost eli olarak, ülkemizde ilk olmanın verdiği heyecanla, aynı zamanda da kendisinden sonraki kurumlara kılavuzluk edecek olmanın bilinç ve sorumluluğuyla 01. 01. 2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Tütün İhbar Hattı aracılığıyla ya da Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden 4207 sayılı Kanun hükümlerinin ihlallerine yönelik ihbar ve şikâyetler Bakanlığımıza iletilmektedir.

Dumansız Hava Sahası Denetim Sisteminde;

Alo 184 Tütün İhbar Hattı tarafından değerlendirilen tütün ihbar ve şikâyetler, ilgili adrese en yakın tütün denetim ekibine görev olarak atanır. İhbarı alan Tütün ekibi ivedilikle verilen adrese giderek ihbarı yerinde değerlendirmektedir. Denetim ekibi tarafından ihlal tespit edilmesi halinde gerekli işlemler yapılmakta ve denetime ait görüntü ve tutanaklar sistem üzerinden merkeze iletilmektedir.

Yeşil Dedektör Mobil Uygulaması

4207 sayılı Kanun kapsamında ihlalin yaşandığı herhangi bir yerde bireylerin Alo 184 SABİM’e bildirimde bulunarak o işletmeye ilişkin adres bilgilerini Bakanlığımız yetkilileri ile paylaşmaları gerekliliği bulunmaktaydı. Ancak bu durumun işletme sahipleri ile problemlere sebep olma riski mevcuttu. Bu sorunları gidermek ve güncel teknolojik gelişmelerden istifade etmek amacıyla yeni çalışmalar hayata geçirildi. Bu kapsamda Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin işbirliğinde "Yeşil Dedektör" isimli mobil uygulama geliştirildi.GPS teknolojisi ile çalışan bu mobil uygulama ile vatandaşlarımız akıllı telefonlar, tabletler aracılığı ile kanunen yasak olan yerlerde sigara içildiğini görmeleri halinde, bu durumu online olarak bildirebilmekte ve ihbar, işletmeye ait konum bilgisi ile Bakanlığımız Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemine düşmekte ve denetim ekiplerimizce en kısa sürede müdahale edilmektedir.“Yeşil Dedektör” uygulaması 31 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Ankara ve İstanbul’da kullanıma açıldı, 9 Şubat 2017 tarihinden itibaren de tüm Türkiye’de kullanılmaya başlandı.

Denetim ekipleri tarafından, rutin denetimlerin yanı sıra Alo 184 SABİM ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik de denetimler yapılmakta, ihlal tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

SABİM depremde yakın sorgulama nasıl yapılır?

SABİM Türkiye’ye, haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. İzmir depreminde yakınlarını merak edip bilgi almak isteyen vatandaşlar “184 ALO SABİM” hattını arayarak bilgi alabilir veya [email protected] e-posta adresine ulaşmak ya da şahsen SABİM merkezimizine başvurabilmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir depreminde zarar görmüş yakını olanlar için "ALO 184'ü arayın" çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Yakınlarınız için ALO 184’ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" açıklamasında bulundu.