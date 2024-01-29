Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 2013 yılında hayata geçirilen Çağrı Merkezi ALO 181 hattı, vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ile çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. ALO 181 hattı ile Bakanlığın uygulama alanına ilişkin vatandaşlardan gelen sorulara cevap verilip, ilgili kuruluşlara iletiliyor.7 gün 24 saat hizmet veren ALO 181 çağrı merkezini, 2023 yılında 1 milyon 183 bin 924 vatandaş aradı. Çağrı sayısı bir önceki yıla göre, 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem çağrılarının yoğunluğunun da etkisiyle yüzde 58 artış gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatandaşlar için çalışmaya ve vatandaşın sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Özhaseki, Bakanlık olarak Türkiye’nin en büyük danışma hattı olan ALO 181’e gelen her bir çağrıyı dinlediklerini, tüm öneri ve talepleri titiz bir şekilde not aldıklarını kaydederek, “Oluşturulan sistemle birlikte her talebi çözüme ulaştırana kadar hızlı bir şekilde takip ediyoruz. Bu bakımdan ALO 181 Türkiye’nin en interaktif ve en çözüm üreten danışma hattı. İnşallah vatandaşımızla daha güçlü irtibatlar kurarak sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

124 BİN 292 VATANDAŞ DÖNÜŞÜMÜ SORDU

Çağrı hattına, Bakanlığın Türkiye’nin dört bir tarafındaki Kentsel Dönüşüm hamleleriyle ilgili olarak 124 bin 292 soru geldi. Milli Emlak ile ilgili bin 485, Tapu ve Kadastro ile ilgili 501 bin 819, çevre şikayetlerini içeren Çevre Yönetimi ile ilgili 136 bin 415, Mesleki Hizmetlerle ilgili 4 bin 21, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları ile ilgili 21 bin 918, Belediye ve İl Özel İdare ile ilgili 23 bin 296, Mekansal Planlama ile ilgili 401, Tabiat Varlıklarını Koruma ile ilgili 342, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili 6 bin 740 ve TOKİ ile ilgili ise 5 bin 241 çağrıya cevap verildi.

Vatandaşlar, deprem bölgesinde hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle verilen destekler başta olmak üzere evlerinin hasar durumu ve ilerleyen süreçlerle ilgili bilgileri de ALO 181 yoluyla öğrenebiliyor.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAMALARINDA YÜZDE 264 ARTIŞ

Kentsel Dönüşüm hamleleriyle ilgili soruları içeren çağrı sayısı 2022’ye oranla yüzde 264 artış gösterdi. Gelen çağrılarda ağırlıklı olarak ‘Yerinde Dönüşüm’, riskli yapılar, ‘Yarısı Bizden’ Kampanyası, rezerv alanlar, kira ve faiz destekleri, yeni ‘Kentsel Dönüşüm Yasası’ soruları yer aldı.

722 BİN 419 VATANDAŞ BİLGİ EDİNMEK İÇİN ARADI

Bilgi, şikâyet, ihbar ve tapu randevusuna ilişkin çağrıları karşılayan ALO 181 hattı, yıl içerisinde en çok vatandaşlar tarafından bilgi edinmek için arandı. 2023 yılı içerisinde bilgi edinmek için arayanların sayısı 722 bin 419 oldu. Şikâyet ve ihbarlar çağrı operatörlerince elektronik sistem üzerinden anında bulundukları illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletildi.

EN ÇOK İSTANBUL’DAN SORU GELDİ

Bölgesel olarak gelen çağrılara bakıldığında ise en çok çağrı yüzde 24 ile Akdeniz Bölgesindeki illerden geldi. Akdeniz Bölgesini yüzde 19 çağrı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 18 çağrı ile Marmara Bölgesi, yüzde 13 çağrı ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 9 çağrı ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi, yüzde 8 çağrı ile de Karadeniz Bölgesi takip etti. İl bazında bakıldığında ise İstanbul’dan 141 bin 407 çağrı gelirken; vatandaşlar Bakanlığın deprem hazırlığına ilişkin çalışmaları, devlet destekleri ve yasal alt yapılara ilişkin soruları sordu. İstanbul’un ardından çağrı merkezine en fazla arama deprem bölgesi illerinden geldi.

VATANDAŞLAR ALO 181’DEN MEMNUN

Öte yandan, ALO 181 hattına yönelik vatandaşların memnuniyeti yüzde 91’e ulaştı. Ayrıca, çevre kirliliği şikayetleri neticesinde, çevre mevzuatlarına aykırı işlem yaptığı belirlenen işletmelere 98 milyon 150 bin 343 idari yaptırım uygulandı.