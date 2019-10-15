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Alo 112 hattı ile etkin koordinasyon dönemi

Turkcell, 44 ilde hizmet veren 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezleri için 25 ilde daha altyapı, donanım ve kurulum yüklenicisi oldu.

15 Ekim 2019 Salı 11:15
Alo 112 hattı ile etkin koordinasyon dönemi

Turkcell, İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım ile 44 ilde hizmet veren 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezleri’nin alt yapı, donanım ve kurulum süreçlerinde rol almaya devam ediyor. Şirket, atılan son adımlarla İstanbul’dan sonra Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 25 ilde daha altyapı, donanım ve kurulum yüklenicisi oldu. Yapılan açıklamaya göre 25 ilde 112 Acil Çağrı Merkezlerinin erişim, iletişim, donanım ve yazılım altyapısı bundan sonra Turkcell tarafından sağlanacak.

Her kuruma ayrı çağrı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde acil yardım, talep ve ihbarları, 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar, 158 Sahil Güvenlik gibi çeşitli kurumlara ait acil çağrı hatları kullanılarak yapılıyordu. Bu durum hem vatandaşlarımızın acil durumlarda muhatap olacağı çağrı hatlarını hatırlamasında zorluklara hem de birden fazla kurumu ilgilendiren çağrılarda zaman kaybına ve kurumlar arası koordinasyonda güçlüklere neden oluyordu. Bakanlığımızca, acil çağrı gerektirecek durumlarda kişilerin birden çok numara yerine tek bir numarayı (112) bilmeleri ve kullanmaları, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmalarının sağlanması, kurumların gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlanması için çalışmalara başlanılmıştır. Sayın Bakanımızın destekleri ile son iki yılda yoğun bir şekilde yürüvtülen çalışmalar sonucunda Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz 45 ilimizde hizmet vermeye başlamıştır’’ bilgisini verdi.

3 avantaj birden

-Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında, bulut teknolojisi yedekli tek konumda bulunan veri merkezi vasıtası ile büyük bir maliyet avantajı da sağlanıyor.

-Birden fazla kurumun müşterek müdahalesini gerektiren durumlarda, kurumlar arası koordinasyonu kuvvetlendirerek, acil durum hizmetine daha hızlı ve kaliteli ulaşıma da imkân verilmiş oluyor.

-Çağrı merkezlerinde üretilen ortak kültür içerisinde, hem acil durumda bulunan vatandaş ile iletişim hem de teknik ve teknolojik yönden üstün yetkinlikte personeller yetişmekte ve bu personeller vasıtası ile vatandaşlarımızın acil çağrı hizmetlerine ulaşım kalitesinde artış sağlanmaktadır.

2020 sonunda 81 ilde

2020 yılı sonu itibarıyla 81 ilin tamamında 112 Acil Çağrı Merkezlerini faaliyete geçirme hedefi kapsamında yapılan ihale sonucunda Turkcell’le İstanbul Acil Çağrı Merkezi Projesinde başlayan çalışma, imzası atılan 25 il donanım sözleşmesi ile devam edecek. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin ilk ayağı olan İstanbul’da altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, ’’Kısa bir süre içinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerimizde yer alan 25 illimizin altyapısını da hazırlayarak Türkiye’nin batısıyla doğusunun aynı hizmeti almasını sağlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:15
  1. İstanbul
  2. Turkcell
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezleri
  5. 112 Acil Çağrı Merkezleri
  6. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik
  7. Yeni Nesil 112 Projesi
  8. Çağrı merkezleri
  9. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata

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