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Dünya Almazbek Atambayev gözaltına alındı
Dünya

Almazbek Atambayev gözaltına alındı

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Bişkek'te kitlesel isyanlar düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:15:00 -
Almazbek Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kitlesel isyanlar düzenlediği gerekçesiyle Bişkek'te gözaltına alındığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada, "10 Ekim 2020'de Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Kırgızistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü operasyon sonucunda Atambayev Almazbek, Sagymbaev K. ve Musakeyev D., Bişkek şehrinde kitlesel isyanların örgütlenmesine ilişkin ceza davası kapsamında gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Şu anda, bölümler arası soruşturma ve operasyon ekibi, bu suçun diğer suç ortaklarının tespit edilmesi ve gözaltına alınmasına yönelik ilgili soruşturma ve operasyonel önlemleri sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

Daha önce, Sputnik Kırgızistan, özel kuvvetlerin Atambayev'in Bişkek'e 20 kilometre mesafedeki Koi-Tash'taki evini bastıklarını duyurmuştu.

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