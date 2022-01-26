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Ekonomi Almanya'yı korku sardı! Enflasyonun yükselmesi bekleniyor
Ekonomi

Almanya'yı korku sardı! Enflasyonun yükselmesi bekleniyor

Alman hükümeti yayınladığı raporda enflasyonun bu yıl yükseleceğini öngörürken, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 17:19:00 -
Almanya'yı korku sardı! Enflasyonun yükselmesi bekleniyor

Yüksek enerji fiyatlarının, çip arz darboğazının ve ara malı ürünlerin fiyatlarının artmaya devam etmelerinin etkisiyle bu yıl enflasyonun yükselmeyi sürdüreceğini öngören Alman hükümeti, 2021 yılında yüzde 3,1 olan ulusal enflasyon oranının 2022'de yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti.

Hükümet enflasyondaki yükselişin daha yüksek ücret talep edilmesine yol açacağını ancak bunun ücret-fiyat sarmalına yol açtığına yönelik şu ana kadar işaret görmediklerini de vurguladı.

2022 yılında GSYH büyümesini sadece iç talebin ve yerel yatırımların yönlendireceğini savunan Alman hükümeti, 2022 yılı GSYH büyüme tahminini ekim raporundaki yüzde 4,1'den yüzde 3,6 seviyesine indirdi.kaynak:milliyet

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