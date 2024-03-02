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Dünya Almanya'yı fena yakaladılar! Ses kayıtları sızdırıldı
Dünya

Almanya'yı fena yakaladılar! Ses kayıtları sızdırıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 19:54:00 -
Almanya'yı fena yakaladılar! Ses kayıtları sızdırıldı

Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderimine ilişkin yaptığı toplantı sızdırılınca Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Scholz, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin görüşmenin sızdırılmasına ilişkin “Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor” ifadelerini kullandı.

Rus medyası, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin görüşmenin kayıtlarını yayınlamıştı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve gerekli tüm adımların atıldığını duyuruldu. Olayın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sessizliğini bozdu. Scholz, Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ses kayıtlarının sızdırılmasının “çok ciddi” bir konu olduğunu söyledi. Alman Başbakan Scholz, “Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, “Almanya’dan bir açıklama bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan söz konusu görüşmenin Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius’a bilgi verme amaçlı olduğu ifade ediliyor.

Ne olmuştu?
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Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman askeri yetkililer ile Ukrayna arasında Taurus seyir füzelerinin teslimatına yönelik görüşemeye ilişkin 38 dakikalık ses kayıtlarını Cuma günü yayınlamıştı. Ses kayıtlarında, görüşmeye katılanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un onay vermesi durumunda füzelerin teslimatının yanı sıra askeri hedeflerin ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesine ilişkin konuları görüştükleri ifade ediliyor. Ses kayıtlarında, hedeflerden birinin de Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ile Rus anakarasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün olduğu ifade ediliyor.

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