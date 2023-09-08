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Spor Almanya'nın yeni kaptanı İlkay
Spor

Almanya'nın yeni kaptanı İlkay

Yeniakit Publisher
2023-09-08 15:38:00 -
Almanya'nın yeni kaptanı İlkay

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, Almanya A Milli Futbol Takımı'nın yeni kaptanı oldu.

2024 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde elemeler devam ederken turnuvaya direkt olarak katılan ev sahibi Almanya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Almanya Milli Futbol Takımı'nda Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan'a önemli bir rol verildi.

Yaz transfer döneminde büyük başarılar yakaladığı Premier Lig ekibi Manchester City'den LaLiga takımı Barcelona'ya giden orta saha oyuncusu Almanya Milli Futbol Takımı'nın 1. kaptanı oldu.

Başarılı teknik direktör Hansi Flick tarafından yapılan tercihler sonrasında diğer kaptanlar Bayern Münih'in yıldızları Thomas Müller ve Joshua Kimmich oldu.

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk asıllı İlkay Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:
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Almanya milli takımının yeni kaptanı olmak büyük bir onur.

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İlkay Gündoğan tarihe geçti

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İlkay Gündoğan resmen Barcelona'da

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