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Dünya Almanya'nın Türkiye'ye hamlesi Yunanistan'ı panikletti!
Dünya

Almanya'nın Türkiye'ye hamlesi Yunanistan'ı panikletti!

Ege'de yaptığı provokasyonlarla tansiyonu yükselten Yunanistan'da, Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar nedeniyle panik hakim. Yunan medyasında yer alan bir habere göre, Yunanistan'ın "Satmayın" talebine rağmen, Almanya Türkiye'ye oldukça gelişmiş denizaltılar satmaya devam ediyor. Haberde, "Atina'nın görmek isteyeceği son şey güçlü bir Türk donanması" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:40:00 -
Almanya'nın Türkiye'ye hamlesi Yunanistan'ı panikletti!

Haziran ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik denizaltı satışının durdurulması talebinde bulundu. Ancak Yunanistan, bu talebi karşısında beklediği yanıtı alamadı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini reddetti. Alman Bakanlığı'na göre, altı tip U-214 denizaltısını inşa eden Thyssen şirketi, 2002 yılında imzalanan sözleşmeye bağlı kaldı.

Denizaltılar Yunan medyasında

Yunan medyası, konuyla ilgili bir haber yaptı. Haberde, Türkiye'nin, hem süper güçlerin hem de NATO'nun ve Rusya'nın onlarca yıldır rekabet ettiği hassas, stratejik bir alan olan, jeopolitik öneme sahip Doğu Akdeniz'de su altında da güçlenmeye başladığı dile getirildi. Yunan gazeteci Philip Chrysopoulos'un Greek Reporter için kaleme aldığı haberde, Atina'nın görmek isteyeceği son şeyin su altında güçlendirilmiş bir Türk Donanması olduğu ifadelerine yer verildi.

"Almanya, Türkiye'yi desteklemeye devam ediyor"

Chrysopoulos, yazısına "Yunanistan'ın, AB'nin Ankara'ya askeri ambargo uygulanmasına yönelik taleplerine rağmen, Almanya bu konuda Türkiye'yi desteklemeye devam ediyor" sözleriyle devam etti. Bu hamlenin Türkiye'nin uluslararası askeri ve ekonomik arenada daha iyi ve daha geniş bir yer edinmesine kapı açacağının altını çizen yazıda, U-214 tipi Alman denizaltılarına dair bilgiler de yer aldı.

Su altında haftalarca sessizce ilerleyebilir

Bu denizaltılar, dizel motorunu besleyen oksijene erişmek için yüzeye çıkmak zorunda kalmadan çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde denizaltı haftalar boyunca görünmeden ve ses çıkarmadan su altında ilerleyebiliyor. Chrysopoulos'un haberinde ayrıca Yunanistan'ın, yeni Alman U-214 tipi denizaltılar harekete geçirildiğinde Türkiye'nin denizaltı gücünün artacağı için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle güçlendirilen deniz cephanesini endişeyle izlediği de kaydedildi.

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Yorumlar

mutmaine

yunan iti piyon olmaktan öteye geçemez ,
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Rabia Zafer

Almanya, Bu Denizaltıları Vermezse Kendisi Zararlı Çıkar Alacağı Paradan Olur. O Zaman Tūrkiye, Kendisi Yapar. Bu Durumda Öylede Böylede Kazanan Tūrkiye.
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