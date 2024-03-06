Almanya'nın Kırım planı nasıl sızdı?

Alman subaylarının Kırım Köprüsü'nün uzun menzilli füzelerle vurulmasını tartıştığını ifşa eden ses kaydı sonrası, Berlin-Moskova hattında kriz sürerken Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan açıklama geldi ve "İletişim sistemlerimizde bir sorun yok. Bu durum bir kişinin operasyonel hatasından kaynaklanıyor" dedi.

Pistorius, “Hava kuvvetleri saflarında telefon görüşmesinin hala kayıt altına alınabilmesinin nedeni ise bireysel başvuru hatasından kaynaklanıyor. Katılımcıların tümü, belirtilen güvenli arama prosedürüne uymadı. Mevcut bilgilere göre, Singapur'daki katılımcıdan veriler sızdırıldı. Yetkisiz bir bağlantıyla yani neredeyse açık bir bağlantıyla bağlanmıştı” ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ses kaydı sızdırılan toplantıda ‘Rus casus’ olduğu iddiasını reddederek “Bir Rus casusu veya başka bir yetkisiz kişi bu toplantıya bağlanmadı" dedi.

Alman bakan, Rusya’nın yaygın izleme sürecinde Alman ordusunun toplantısındaki bilgileri şans eseri ele geçirdiğini düşündüklerini de dile getirerek bu durumun tekrarlanmaması için teknik önlemler alınacağını kaydetti. Gizli bilgilerin sızması nedeniyle müttefiklerinin Almanya'ya olan güveninde sarsılma olmadığını da savundu.

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Boris Pistorius, “Diğer ülkelerdeki meslektaşlarımla telefonda konuştum. Almanya'ya olan güven sarsılmadı. Herkes bu tür dinleme saldırılarının tehlikesini biliyor ve %100 korumanın garanti edilemeyeceğini biliyor" sözlerini kullandı.

Russia Today, geçen hafta alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı. Kayıtta alman subayların Rusya’ya ait Kırım Köprüsü'nü füzelerle vurma planına dair konuşmalar yer alıyordu.