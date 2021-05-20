Almanya’nın Hannover şehrinden “Ortadoğu’da adil barış” çağrısı

Almanya’nın Hannover şehrinden Ortadoğu’da barış çağrısı yapıldı. Ortaklaşa yapılan bu girişimde Hannover Yahudi Cemaati Başkanı Michael Fürst, Hannover Filistinliler Cemaati Başkanı Dr. Yazid Shammout, Aşağı Saksonya Şura Derneği (Alm. “Schura”) Başkanı Recep Bilgen ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Müdürü Emine Oğuz ile birlikte Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay yer alıyor. Belediye Başkanı Belit Onay (Yeşiller Partisi), “Bu örnek dayanışma ile Hannover’den, barış ve saygı içinde bir ortak yaşam için güçlü bir işaret gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Almanya’da Bu Nefrete Yer Yok”

Cemaatler, Almanya’daki gösterilere ilişkin olarak, demokratik ifade özgürlüğü hakkının, birbirleriyle saygılı ilişkilerde birinin görüşünü ifade etmek olduğuna değindi. Açıklamada ayrıca, Almanya’da Yahudi ve İslam düşmanlığı ile Filistinlilere karşı nefrete yer olmadığı bildirildi. Bunun üzerine “Antisemitizm, İslamofobi ve Filistin karşıtı nefretin toplumumuzda yeri yoktur. Bayrakların yakılması yoluyla dinî veya devlet sembollerine hakaret veya karalama, hatta sinagoglara, kiliselere veya camilere saldırılar kabul edilemez. Bu saldırılar hoş görülmeyecektir. Burada tüm yasal araçları kullanmak ve onları en ağır şekilde cezalandırmak devletin sorumluluğundadır.” ifadeleri yer aldı.

“Bu Sorun Hannover’den Çözülemez”

Ortaklaşa gerçekleşen çağrıda ayrımcılığa, Yahudi ve İslam düşmanlığına ve nefrete karşı koyma işareti de verildiği bildirilen açıklamada, “Kutsal topraklarda” meydana gelen gelişmelerden derin bir endişe duyulduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki sorunun Hannover’den çözülemeyeceğinin bilincinde olduklarını bildirildikten sonra adil bir barış çağrısı yapıldı. Çağrıda “Buradan, çatışmanın taraflarına tek bir sesle, şiddeti ve her türlü kan dökmeyi hemen durdurma çağrısında bulunuyoruz. Böylece, herkes tarafından kabul edilen, adil ve sürdürülebilir bir barışa varılabilecektir.” denildi.





