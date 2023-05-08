Almanya'nın dev şirketlerinden Türkiye dahil 1.8 milyon işçi alacak! Almanya'da alman şirketlerin çağrısı!

Almanya'da ciddi personel eksikliği var. Almanya fırsat kartı başvurusu ile 1.8 milyon personel ve işçi alımı yapıyor.

Nüfusu hızlı şekilde yaşlanan Almanya'da her geçen gün personel eksikliği daha da artıyor. Gelen son dakika bilgilerine göre Almanya'da her iki işletmeden birinin personel aradığı öğrenildi.

1960'lı yıllarda yurt dışından ciddi şekilde işçi alımı yapan Almanya, şimdi de yine işçi alımı yapmak için harekete geçti. Nitelikli Göçmenlik Yasasını onaylayan Almanya, Türkiye dahil tüm dünya ülkelerinden personel alımı yapacak. Almanya'daki işverenler ile Türkiye dahil diğer işçileri tek platform üzerinde bir araya getiren Jobstas adlı sistemin Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun, “Almanya’da keşfedilmemiş büyük bir iş potansiyeli var. Her iki işletmeden biri işçi sorunu yaşıyor" dedi ve personel alımlarının yapılacağını söyledi.

Avrupa'nın lokomotifi olan, Dünyanın en büyük 4. ekonomisi olan Almanya'da nitelikli iş gücü açığının üretim ve hizmet başta olmak üzere birçok sektörde krize neden olduğu, doğum oranının her geçen gün azalması ile birlikte genç nüfusun azaldığı ve bu durumun ülkedeki işletmeleri de oldukça zora soktuğu bildirildi

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları (DIHK) yaptığı açıklama ile Almanya'da her 2 işletmeden 1'inin personel aradığını söyledi.

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ARANAN PERSONELLER

Jobstas'ın Kurumsal İletişim Kurumu Uzun konu ile ilgili yaptığı açıklamada Almanya'da 1.8 milyon personel açığı olduğunu ve 2030 yılına kadar açığın 3 milyonu bulmasının beklendiğini söyledi. En fazla eksik olan kadrolar ise şu şekilde:

Sosyal pedagog 20.578

Çocuk bakıcı, eğitmen 20.456

Hasta bakıcı 18.279

Tohumlama elektrik uzmanı 16.974

Hemşire 16.839

Tesisatçı, Yazılımcı 13.638

Fizik tedavi uzmanı 12.080

Tır şoförü veya otobüs şoförü 10.562,

Kamu sektörü 11.186

Bu kadroların yanı sıra Almanya'da inşaat sektöründe kalifiye ustalar, mühendisler ve garsonlar, temizlik personelleri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda ciddi eksik var.

Uzun konu ile ilgili yaptığı açıklamada "İşverenler, yurtdışından gelecek personelin vize, ev bulma, uçak bileti, dil kursu dahil tüm yasal prosedürleriyle ilgileniyor. Biz de sistem aracılığıyla 2025 yılı sonuna kadar 35 bin kişiyi Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için götürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MAAŞLAR NE KADAR?

Uzun açıklamasının devamında maaşlara değindi ve “Almanya iş piyasasında keşfedilmemiş bir potansiyel var. Buna mesleki eğitimi ve işi olmayan gençler de dahil. OECD tarafından 2022 sonbaharında yapılan bir araştırma, 18 ila 24 yaş arasındaki her 10 Alman’dan 1’inin ne çalıştığını ne de çıraklık eğitimini tamamlamadığını gösterdi. Oysa bu oranın yüzde 9,7 olması gerekiyor. Bu yaklaşık 590.000 genç insan demektir. Bu açık, eleman ihtiyacı olan ülkede maaş aralığını da arttırıyor. Örneğin bir eğitmen veya öğretmen, İngilizce veya Almanca bilirse ve okul öncesi eğitmen olarak çalışırsa yıllık 40.000€ brüt ücret ile başlar. Bir yazılımcı 70.000€, tecrübeli doktor ise 100.000€ alabilir" dedi.

ŞANS KARTI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Uzun açıklamasının devamında ABD'deki Green Card uygulaması gibi Almanya'nın da Fırsat Kartı uygulamasına başlayacağını söyledi. Buna göre dil bilgisi, sertifikası, diplomaları, mesleki tecrübesi yaşı gibi kıstaslar göz önüne alınarak personeller Almanya'da işe alınacak. Şans kartı için puanlama sistemi şu şekilde olacak: "İyi derecede Almanca bilenler 3, İngilizce bilenler 1 puan. 35 yaşın altındakilere 2, 40 yaşından küçüklere 1 puan. Yükseköğrenim dalına, meslek eğitimine, niteliğe ve tecrübeye de 4 puan ile öncelik tanınacak. Başvuranların Almanya tarafından kabulü için asgari 6 puan toplamaları ise şart" (kaynak: finans7)