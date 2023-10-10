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Dünya Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Yeniakit Publisher
2023-10-10 20:23:00 -
Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya 1 milyar avroluk yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını bildirdi.

Pistorius, ABD öncülüğünde oluşturulan Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun 11 Ekim’de Brüksel’de düzenleneceği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya’nın Ukrayna'ya hava savunması, mühimmat ve tanklarla destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Yardım paketinin kış başında kritik altyapıyı korumak ve daha fazla askeri destek sağlamak amacıyla yapıldığını belirten Pistorius, paketin toplamda 1 milyar avro değerinde olacağını vurguladı.

Bakan Pistorius, 20 milyon avroyu aşan araç, silah ve kişisel teçhizattan oluşan kapsamlı bir destek paketiyle Ukrayna özel kuvvetlerinin daha da güçlü hale getirileceğini bildirdi.

Ukrayna'ya verdiği askeri desteği önemli ölçüde devam ettiren Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok destek sağlayan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 5 Ekim’de Ukrayna'ya bir Patroit hava savunma sistemi daha vereceklerini açıklamıştı.
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Buna ek olarak Almanya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın gelecek haftalarda 1 kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi IRIS-T, 10 LEOPARD 1A5 ana muharebe tankı, 3 Gepard tipi uçaksavar tankı, 15 adet korumalı nakliye aracı ve 20'ye yakın korumalı tıbbi aracı da Ukrayna'ya teslim edileceğini açıkladı.

Kaynak: AA

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