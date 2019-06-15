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Almanya'dan Türkiye'ye S-400 çağrısı!

Almanya Rusya’dan S-400 almaya hazırlanan Türkiye’ye, NATO’daki konumunu göz önünde bulundurarak bu kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
Almanya'dan Türkiye'ye S-400 çağrısı!

Alman hükümeti, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin alımı konusunda Türkiye'yi uyardı. Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, "Alman hükümeti, Türkiye'nin kararını transatlantik ittifaktaki konumu çerçevesinde bir kez daha gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır" açıklaması yaptı.

DW Türkçe'nin haberine göre; Alman hükümet sözcüsü, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 anlaşmasının NATO içinde de "sürekli ve hararetli bir şekilde tartışılan bir konu" olduğunu belirterek, ayrıca Rus silah sistemlerinin ithal edilmesinin Türkiye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarını devreye sokabileceğini hatırlattı.

Demmer, "Bu da ne Türkiye'nin ne de NATO'nun çıkarına olabilir" diye konuştu.

Başkan Erdoğan son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak S-400'ler konusunda iki gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmayacakları mesajını vererek "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yaptığı açıklamada bu mesajı yineleyerek, ABD'nin yürürlüğe sokmakla tehdit ettiği yaptırımlara karşı Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda hazırlıklar yapıldığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
  1. abd
  2. rusya
  3. Putin
  4. Türkiye
  5. almanya
  6. nato
  7. f35
  8. çavuşoğlu
  9. trump
  10. s400
  11. DEMMER
  12. Su-35

YORUM YAZ

  • OmerOmer3 dk önce
    ABD.AB. bu kara mercilerinde erkekte bizim yöneticiler erkek değilmi.aksine bizde erkeğin hassi var.ercelul gayb(görünmeyen erkekler)
  • OmerOmer5 dk önce
    He canım çektiğiniz petroit fuzleri unutmadik unutmiycaz bizleri ciril çıplak bıraktınız birdaha asla bu oyuna gelmiycez nato biz müslüman askerlerin askerlerini sadece kendine kalkan olarak kullanacak biz türk milletine türk devletine kalkan olacaz en gelişmiş dünya fuzelerini geliştirecez üretecez.
  • Ahmet TanerAhmet Taner14 dk önce
    Ey zavallı alman faşistleri, merkel "Her alman başbakanı abd ile iyi geçinmeğe mecburdur." dedi. Aptal yalakalar, Türkiye hür bir devlettir. İstediğini yapmaya özgürdür. ABDnin metresi değildir. Siz önce boynunuzdaki zincri, tasmanızı kırın, ondan sonra hür devletlere akıl vermeyi düşünebilirsiniz.
  • ahmet yükselahmet yüksel22 dk önce
    Çağrıya ben cevap vereyim sayın devletimizin muhatap almasına değmezler.H,S,T,R LAN. Hostingen.
  • ZazaZaza26 dk önce
  • Ke-mal Ke-mal 33 dk önce
    Bu alman gavurları nerden alıyor bu cesareti?Anlşılan bizimkiler cok yüz vermiş bu gavurlara.
  • kanijekanije38 dk önce
    1-2 ay sonra görürüz restleri. dolar 10 tl yi aşınca ciyak ciyak miyavlamaya başlar bizimkiler. abd ve ab sırtını dönünce rusya mı kurtaracak bizi. üstelik ülke içinde chp ye bile komünist,dinsiz diyen kesim gerçek komünist ve dinsiz olan rusya dan mı medet umacak.
  • GaripAdem AcizKulGaripAdem AcizKul51 dk önce
    Reis ne dedi? "Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır"Eger Deutschland bunu iyi anlamdiysa arama motorunda tercüme yapsin ! Reis, sen dünayaya One Minute cekmis bir lidersin, rest ceker yolunda devam edersin, sen ne büyük bir Komutansin ! ellerinden öperim efendim, saygilar hürmetler.
  • GaziGazi53 dk önce
    Hitlerin Bebişleri, Sizi memnun etmemek bize Onur verir. Ne mutlu bize.
  • ahmetahmet59 dk önce
    ABD ve CIA nin finosu, son umitle efendisine kemik goturme pesinde:))
  • MuratMurat1 sa önce
    NATO hiç bir işe yaramaz. Bizim için bir damla kan dökmez. Rus uçağı düşürülünce nasıl da kıvırdılar gördük. Tam tersine gereksiz bir haçlı örgütü. Canı cehenneme!
  • çetin çetin 1 sa önce
    ya siz kıt beyinlimisiniz bitti temmuzda s 400 ler geliyor siz neyin kafasını yaşıyorsunuz

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