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Gündem Almanya’dan terör örgütü PKK’ya şok
Gündem

Almanya’dan terör örgütü PKK’ya şok

Mısır’da basılan terör örgütü PKK’nın propagandalarının yer aldığı 500 kitap geçtiğimiz gün Alman gümrüğü tarafından yurda sokulmadı. Black Rose yayınevi tarafından İngilizce basılan kitabın içeriğinde örgütün propagandası yapılırken, Türkiye aleyhinde kara propaganda ifadelerine yer veriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:48:00 -
Almanya’dan terör örgütü PKK’ya şok

 Göksel Çağlav  Ankara 

Kapağında da örgütün İmralı’da bulunan elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı bulunuyor. Almanya, terör örgütüne bağlı STK’ların toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile organizasyonlarında da örgütün paçavrası ve Öcalan posterlerinin açılmasına izin vermiyor. Avrupa’da birçok ülkede PKK terör örgütü listesinde yer alırken, bazı ülkeler Almanya’nın terör örgütünün faaliyetlerini görmezden geliyor. “Avrupa’nın Kürt Gençlik Dergisi” adıyla Avrupa’nın birçok ülkesinde açıktan satılırken bölücü dergi de 212’nci sayısını piyasaya sürmeye başladı. Almanya’da açıktan satılamayan dergi el altından insanlara zorla satılarak hem propaganda hem terör örgütüne ekonomik kazanç sağlıyor. Dergide, terör örgütünün sözde elebaşlarından PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan gibi isimlerin makalelerine yer verilerek, örgüte eleman sağlama çalışmaları yürütülüyor.


Yeni Akit Gazetesi
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