Almanya’dan terör örgütü PKK’ya şok

Göksel Çağlav Ankara

Kapağında da örgütün İmralı’da bulunan elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı bulunuyor. Almanya, terör örgütüne bağlı STK’ların toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile organizasyonlarında da örgütün paçavrası ve Öcalan posterlerinin açılmasına izin vermiyor. Avrupa’da birçok ülkede PKK terör örgütü listesinde yer alırken, bazı ülkeler Almanya’nın terör örgütünün faaliyetlerini görmezden geliyor. “Avrupa’nın Kürt Gençlik Dergisi” adıyla Avrupa’nın birçok ülkesinde açıktan satılırken bölücü dergi de 212’nci sayısını piyasaya sürmeye başladı. Almanya’da açıktan satılamayan dergi el altından insanlara zorla satılarak hem propaganda hem terör örgütüne ekonomik kazanç sağlıyor. Dergide, terör örgütünün sözde elebaşlarından PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan gibi isimlerin makalelerine yer verilerek, örgüte eleman sağlama çalışmaları yürütülüyor.