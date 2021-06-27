Almanya'dan tarihi karar! Terör örgütü PKK paçavralarını yasakladılar

Almanya'da hükümeti oluşturan üç koalisyon partisinin hazırladığı Hamas ve terör örgütü PKK bayraklarının yasaklanmasını öngören tasarı Federal Meclis'te kabul edildi. Söz konusu teklif, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından meclise sunulmuştu.

Meclis'te kabul edilen yasaya göre terör örgütleri ile bağlantılı aşırı sağcı grupların forumlarında başkalarına ait kişisel bilgileri yayınlamak da suç kapsamına alındı. Ayrıca antisemitizm ile Müslümanlara yönelik nefreti teşvik edenlere cezai müeyyide uygulanacak.

CDU ve SPD Sözcüsü Thorsten Frei, konuyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "Almanya topraklarında terör örgütü bayraklarının dalgalanmasını istemiyoruz" dedi.