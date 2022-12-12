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Dünya Almanya'dan Patriot hamlesi! Füze sistemini oraya yerleştirecekler
Dünya

Almanya'dan Patriot hamlesi! Füze sistemini oraya yerleştirecekler

Almanya'nın Polonya'ya göndereceği patriot füze sistemlerinin yerleştirilme çalışmalarına bu hafta başlanacak. Yarın bir Alman heyet, keşif ve incelemelerde bulunmak için mevzilere gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 16:04:00 -
Almanya'dan Patriot hamlesi! Füze sistemini oraya yerleştirecekler

Ukrayna'nın Rusya'nın füze saldırılarına karşı koymak üzere ateşlediği bir S300 füzesi Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşüp 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan olayın ardından hava sahasını korumak için Almanya tarafından Polonya'ya gönderilecek olan patriot füze sistemlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına bu hafta içerisinde başlanacağı açıklandı. Bu kapsamda yarın bir Alman heyet patriot füzelerinin yerleştirilmesi planlanan mevzilerde keşif ve incelemelerde bulunmak üzere Polonya'ya gelecek.

Sevkiyat yıl sonuna tamamlanacak

NATO'nun doğu kanadında kritik altyapıyı koruması hedeflenen patriot füzelerin, Polonya'ya sevkiyatının tam olarak ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi verilmezken, söz konusu sevkiyatın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Przewodow köyüne düşen füzenin ardından Almanya, Polonya'ya hava sahasını daha etkili korumak için patriot füze sistemleri göndermeyi önermişti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise Almanya'nın önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtmişti. İktidardaki Hukuk ve Adalet partisi PiS'in lideri Jaroslaw Kaczynski'nin, "Patriotları Ukrayna'ya göndersinler" sözleri üzerine hem Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hem de Blaszczak söz konusu füzelerin Ukrayna'nın batısına yerleştirilmesini, bu şekilde Polonya hava sahasının yanı sıra Rusya saldırısı karşısında Ukrayna'nın batısının da savunulacağını ifade etmişti.

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