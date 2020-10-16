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Gündem Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:44:00 -
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya’da Türk turizmcileri sevindirecek bir karar alındı. Bilindiği üzere, Alman hükümeti Türkiye’yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle riskli ülkeler arasında göstererek Türkiye’den Almanya’ya dönenlere karantina zorunluluğu getirmişti.

Yapılan çalışmaların ardından, Türkiye’den Almanya’ya gidenler için karantina zorunluluğu kaldırıldı.

Önceki gün kabul edilen düzenlemeye göre, karantinaya girmemek için koronavirüs testinin yapılması yeterli olacak.

Türkiye'ye gelenlerin de sayısı artacak

Birçok otel ve havalimanında koronavirüs testinin yapılıyor olması, turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Bu zorunluluğun ortadan kalkmasıyla beraber, Türkiye’de tatil yapmayı planlayan Alman turistlerin sayısının da artırması bekleniyor.

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