Almanya'dan küstah çağrı! "Suriye'ye 40 bin Avrupa askeri göndermeliyiz"

Tufan Acar yeniakit.com.tr

Almanya İktidar Partisi Hristiyan Demokrat Birliği hafta başında Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Suriye'ye 40 bin Avrupa askerinin gönderilmesini istedi.

'Danimarka'dan destek aldık'

Öneriye ilişkin açıklama yapan Sosyal Demokrat Mette Frederiksen, Danimarka hükümetinin çağrılarını desteklediğini belirterek şunları söyledi:

"Önerimizle ilgili hem Avrupa'daki hem de NATO'daki müttefiklerimizle diyaloğa gireceğiz. Avrupa'nın Suriye'de daha aktif bir rol oynaması gerekiyor."

Konuya ilişkin bir açıklamada Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen tarafından yapıldı. Bakan Bramsen şöyle konuştu:

"Suriye'de hala demokrasi istemeyen acımasız saldırılar amaçlayan teröristler var. Bunlarla mücadelede bir parçanın da Danimarka olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Biz bu yüzden hala Afganistan ve Irak'taki varlığımızı sürdürüyoruz."