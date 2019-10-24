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Almanya'dan küstah çağrı! "Suriye'ye 40 bin Avrupa askeri göndermeliyiz"

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, 'Suriye'ye en az 40 bin Avrupa askeri göndermeliyiz." dedi. Küstah Almanların çağrısına ilk destek Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:51
Almanya'dan küstah çağrı! "Suriye'ye 40 bin Avrupa askeri göndermeliyiz"

 Tufan Acar  yeniakit.com.tr 

Almanya İktidar Partisi Hristiyan Demokrat Birliği hafta başında Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Suriye'ye 40 bin Avrupa askerinin gönderilmesini istedi.

'Danimarka'dan destek aldık'

Öneriye ilişkin açıklama yapan Sosyal Demokrat Mette Frederiksen, Danimarka hükümetinin çağrılarını desteklediğini belirterek şunları söyledi:

"Önerimizle ilgili hem Avrupa'daki hem de NATO'daki müttefiklerimizle diyaloğa gireceğiz. Avrupa'nın Suriye'de daha aktif bir rol oynaması gerekiyor."

Konuya ilişkin bir açıklamada Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen tarafından yapıldı. Bakan Bramsen şöyle konuştu:

"Suriye'de hala demokrasi istemeyen acımasız saldırılar amaçlayan teröristler var. Bunlarla mücadelede bir parçanın da Danimarka olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Biz bu yüzden hala Afganistan ve Irak'taki varlığımızı sürdürüyoruz."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:51
  1. Almanya
  2. İktidar Partisi Hristiyan Demokrat Birliği
  3. Sosyal Demokrat Mette Frederiksen
  4. Danimarka
  5. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

  • SüedaSüeda11 sa önce
    Petrole bulanmış bir karabatak kuşuna tüm dünyayı ağlatırken arka planda bir milyon insanı katleden adamlar bunlar.O ölen milyonları bizden başka soranolmadı. Almanya nın şahidi Danimarka ve tüm AB.
  • Emine Altin Emine Altin 11 sa önce
    Pkklilari tekrar yerlestirmek icin asker gonderecekler cok zekiler ya bizde gocmenleri gonderelim hadi bakalim
  • SüedaSüeda11 sa önce
    Suriyeli çocuklar gaz bombalaroyla çırpınarak can verirken, aktif rol almayan iki yüzlü eli kanlı Avrupa ne oldu da Suriyede bulunmak istiyor. Aslan payından hisselerine düşeni almak için mi bu çaba yoksa!!!
  • VatandaşVatandaş12 sa önce
    Hain domuz lar ortalık hainlerden temizlendi hazır a konmak istiyorsunuz nerede ab ve nato kini nizde boğulun inşallah
  • HakanHakan12 sa önce
    Almanlar oraya birtek niyetle girmek istiyor. Oda pkk yi ypgi korumak icin orda kalmalarini saglamak icin.
  • AlimAlim14 sa önce
    Değil 40 dörtyüzbin de yollasaniz bitti oğlum yenildiniz yenilgiyi kabul edeceksiniz bitttttiiii
  • ahmetahmet14 sa önce
    biz de size ilk planda 400.000 suriyeli multeci kardesimizi gonderiyoruz ... acin o korkak, kifayetsiz, kiskanc, cimri ve salak kalplerinizi, kollarinizi, kapilarinizi geliyooooor
  • hercaihercai15 sa önce
    8 senesir teroristleri beslediler, simdi ise insanlik namina geliyorlarmis! Siz gelmeyin, biz size 40 ar binden her ay Suriyeli gonderelim, ne dersiniz? 2 bin kisi gelse bile iceri almazlar bu insanlik dusmani gafiller! Simdi ise petroldan pay kapmak icin gelmeyi dusunuyorlar!
  • can ugurcan ugur15 sa önce
    tamamınızdan 40.000 asker çıkmaz MORUKLAR BİRLİĞİ SİZİ...
  • AkilAkil15 sa önce
    O zaman gümrük kapısı açılsınkendileri uğraş sin lar yapamadıklarınıyapmaya uğraşıyor lar gönderin Suriyeli leri aklı başına gelir
  • İbrahimİbrahim15 sa önce
    Ölüm sizi bekliyor gelin ve geberin.
  • abdrhmnabdrhmn15 sa önce
    40 binde tabut yollayın leşleri dağlarda kokmasın
  • tuncaytuncay16 sa önce
    sizin dedeleriniz de çok geldi suriyeye. Allah'ın izniyle hepsi toprağa serildiler. kuşbeyinli kafirler az ders alın.
  • TurkTurk16 sa önce
    Petrol turkiyeye geçecek diye catliyorlarrr
  • mertmert16 sa önce
    Acliktan geberiyor cogu avrupa ulkesi. Kendi ordulari yok. 40000 asker gonderecekmis. Hele Danimarka? 5 milyon nufusu var. Asker gondermek nelerine? Gecti borun pazari gectiii. Avcunuzu yalar bon bon bakarsiniz simdi.
  • misafirmisafir16 sa önce
    Mal sürüsü akıllarınca cambazlık yapıp pkk yı korumaya gelecekler....yersen...
  • hay bin gunduzhay bin gunduz16 sa önce
    Almanya o kadar seviyorsan suriyelileri bizde 5 milyon tane fazla sana 2 milyonunu gönderelim ekonominiz alt üst olur, ayrıca 40 bin askeri de sen yolla diğer ülkelerin öyle bir niyeti yok gibi. görelim alaman mutter ne diyecek sana
  • isminizisminiz16 sa önce
    Suriyelileri Avrupaya göndermek icin neyi bekliyorsunuz. Avrupa biribirleriyle kavga ediyorlardi Suriyelileri paylasmamak icin.
  • İsaİsa16 sa önce
    Terör sevici .........lerDertleri Türkiye'nin sahada ve masada kazandığı başarıyı gölgelemek. Akıllarınca PKK ve türevlerini korumak.Hadi oradan başka kapıya size buradan kemik düşmez.
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 16 sa önce
    Geçti bolu pazarı koçum!!!
  • nedirnedir16 sa önce
    ulan uyuzlar siz bütün natonun oluşturduğu hareketlerde 40 askerinizi zor buluyorsunuz kalkmış 40 bin askerden bahsediyorsunuz,isterseniz gelin hepinizin .......
  • adıyamanlıadıyamanlı16 sa önce
    avrupa'da hala sömürge isteyen ortaçağ kafalı insanlar var ve islam coğrafyası için bir tehdit. en az 100 bin kişilik ordu gönderelim bu barbarlara.
  • ahmetahmet16 sa önce
    Yok Biz size 40.000. hatta 400.000. mülteci gönderelim.İlkin onları rahat ettirin. Adam ağırlamayı becerebiliyormusunuz bir görelim. Sonra konuşuruz. Şimdi tatava yapmayın
  • EfelerdiyarıEfelerdiyarı16 sa önce
    Amerikası pyd si boyunun ölcüsünü aldılar, sizde gelin. Hatta topnuz gelin..
  • İsaİsa16 sa önce
    Avrupa'nın 40 bin askeri mi varmış... Cesaretleri varsa gelsinler
  • YORUM YORUM 16 sa önce
    Kime karşı gönderiyorsunuz.Hani Nato ülkesi devletler birliği.Dünya savaşı yeniden mi başlıyor. Kavgada adam adama demiş teker teker gelin.Ama yok bunlarda adamlık insanlık yok.Topunuz gelin hodri meydan.Allah bize yeter.

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