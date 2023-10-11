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Dünya Almanya'dan İsrail'e İHA desteği
Dünya

Almanya'dan İsrail'e İHA desteği

Yeniakit Publisher
2023-10-11 21:49:00 -
Almanya'dan İsrail'e İHA desteği

Almanya'nın, Alman pilotların eğitimi için kullanılan Heron tipi 2 insansız hava aracını Gazze'ye aralıksız saldırılarda bulunan İsrail'e vereceği açıklandı.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü saldırılara askeri destek sağlayacağını iddia etti.

Spiegel'de yer alan haberde, Alman Hava Kuvvetlerinin, Alman pilotların eğitimi için kullanılan Heron tipi 2 insansız hava aracını (İHA) İsrail'in kullanımına vereceği ileri sürüldü. Haberde, İsrail'in söz konusu 2 İHA'yı devam eden saldırılarda kullanıp kullanamayacağını sorduğu ve Alman hükümetinin buna yeşil ışık yaktığı belirtildi.

İsrail'in bölgedeki çatışma durumu nedeniyle Alman pilotların eğitimini askıya aldığı, eğitim gören 16 pilotun Almanya'ya döneceği ifade edildi.

24 saat gözlem yapacak

İHA'ların yüksek çözünürlüklü kameralarıyla hedefleri 24 saate kadar gözlemleyip takip edebildiği, SİHA'ya dönüştürülmesi durumunda da hassas füzelerle araçlar ya da daha küçük mevzileri imha edebildiği vurgulandı. Haberde, ayrıca İsrail'in sıhhi malzeme yardımı da istediği öne sürüldü.

Kaynak: AA
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