Almanya'dan İranlı firmaya uçuş yasağı

Münübe Yılmaz

Almanya, İran'ın havayolu şirketi Mahan Air'e Almanya'da uçuş yasağı başlattığını duyurdu. Almanya’nın Luneburg şehrinin Bölge İdare Mahkemesi yaptığı açıklamada İran'ın havayolu şirketine dış politika ve güvenlik gerekçesiyle İücüş yasağı uygulandığını bildirdi. İranlı havayolu frmasının ülke çıkarlarını tehdit ettiğini ifade eden mahkeme, Almanya’nın şirketin hava taşımacılığı için işletme ruhsatını iptal ettiğini açıkladı. Mahkeme ayrıca, şirketin Tahran'dan Düsseldorf ve Münih'e olan uçuşların yasağı için zaman belirlenmesi talebini de kabul etmedi. Mahkeme sunulan raporda, İranlı havayolunun Suriye'ye askeri teçhizat transferinde bulunduğunu ve Almanya’daki İran istihbarat unsurlarının faaliyetleri sebebiyle yaptırımların sıkılaştığını vurguladı. Almanya’nın Braunschweig şehrindeki Bölge İdare Mahkemesi, Mahan Air’in kriz bölgelerinin yanı sıra Avrupa’daki terör eylemleri için uçuşlar yaptığını gösteren sağlam kanıtlarının olduğunu da iddia etti. 2011’den bu yana Mahan Air uçuşlarını yasaklayan ABD, uzun süredir müttefiklerinin İranlı şirkete yaptırım uygulamasını istiyordu.