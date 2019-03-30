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Almanya'dan flaş açıklama: Zamanımız tükeniyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşmasının üçüncü kez reddedilmesine ilişkin "Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor." ifadesini kullandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 06:44
Almanya'dan flaş açıklama: Zamanımız tükeniyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, İngilizlerin 12 Nisan'a kadar Brexit  konusunda nasıl  devam edileceğine karar vermeleri gerektiğini belirterek, aksi  takdirde anlaşmasız Brexit’in gerçekleşeceğini ifade etti.

"Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor." ifadesini  kullanan Maas, Brexit kararının alınmasından iki yıl sonra İngiltere’nin AB’den  düzenli biçimde ayrılması için anlaşma sağlanamamasının kimseye  anlatılamayacağını kaydetti.

Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) "her durum için" hazırlıklı  olduğunu vurgulayan Maas, anlaşmasız Brexit’in istenmeyen sonuçlarından korunmak  için yasalar çıkardıklarını ve önlemler aldıklarını belirtti.

İngiliz Parlamentosu bugün yapılan oylamada Brexit anlaşmasını 286'ya  karşı 344 oyla  üçüncü kez reddetmişti.

AB liderleri ise geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin  ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a  erteleme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 06:44
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