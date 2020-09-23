  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz
Dünya

Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz

Almanya, Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:16:00 -
Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz

Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşleyecek açıklama geldi.

Bugün basın toplantısı düzenleyen Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in hedefinden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko vardı.

"Demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Belarus lideri Lukaşenko'nun bugünkü yemin töreninin gizlice hazırlandığını ifade eden Seibert, "Belarus'taki seçimler hiçbir şekilde demokratik bir seçim için gereken asgari şartları karşılamıyordu. Ne adil ne de özgür bir seçimdi. Bu nedenle, daha önce Başbakan Angela Merkel'in söylediği gibi, bu seçimlerin sonuçlarını tanımadık. Dolayısıyla Lukaşenko, meşru Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesini sağlayacak koşullar yerine getirilmiş olmadığından bugünkü törenden sonra demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz." dedi.

Belarus'ta 1994 yılından itibaren 5 kez yapılan seçimlerde art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmıştı. Lukaşenko en yakın rakibi olan Svetlana Tikhanovskaya ise sadece yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya'nın başını çektiği muhalefet hezimetle sonuçlanan seçime karşı çıkmış ve "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

Eğer F. A. C. söylediğini yalamak istemiyorsa, buyursun bütün diplomatik ilişkilerini tamemen küçültsün. Öncelik olarak büyük elçisini geri çeksin. Gücü hangi yaptırımlara varacak göreceğiz.....
  • Yanıtla
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail Büyükelçisi'ne ağır geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail Büyükelçisi'ne ağır geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitab eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katil devlet İsrail'e yönelik eleştirileri sonrası ..
Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi
Gündem

Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Vali Aydın Baruş, salgına karşı camilerden anons yapıldığını duyurdu...
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: Türkiye karşıtı 6 ülke birleşti!
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: Türkiye karşıtı 6 ülke birleşti!

6 ülkenin bulunduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla resmiyet kazandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı