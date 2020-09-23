Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyoruz

Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşleyecek açıklama geldi.

Bugün basın toplantısı düzenleyen Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in hedefinden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko vardı.

"Demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Belarus lideri Lukaşenko'nun bugünkü yemin töreninin gizlice hazırlandığını ifade eden Seibert, "Belarus'taki seçimler hiçbir şekilde demokratik bir seçim için gereken asgari şartları karşılamıyordu. Ne adil ne de özgür bir seçimdi. Bu nedenle, daha önce Başbakan Angela Merkel'in söylediği gibi, bu seçimlerin sonuçlarını tanımadık. Dolayısıyla Lukaşenko, meşru Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesini sağlayacak koşullar yerine getirilmiş olmadığından bugünkü törenden sonra demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz." dedi.

Belarus'ta 1994 yılından itibaren 5 kez yapılan seçimlerde art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmıştı. Lukaşenko en yakın rakibi olan Svetlana Tikhanovskaya ise sadece yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya'nın başını çektiği muhalefet hezimetle sonuçlanan seçime karşı çıkmış ve "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.