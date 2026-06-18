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Dünya Almanya'dan BM sinyali!
Dünya

Almanya'dan BM sinyali!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Almanya'dan BM sinyali!

Almanya, Birleşmiş Milletler’e yaptığı mali katkıyı azaltabileceğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Birleşmiş Milletler’e (BM) yaptığı mali katkıyı azaltabileceği sinyalini verdi.

Rheinische Post gazetesine değerlendirmelerde bulunan Wadephul, Almanya’nın BM Güvenlik Konseyi seçimlerinde başarısız olmasının ardından, "Alman parlamentosu doğal olarak bütçe kapsamındaki belirli taahhütleri daha yakından inceleyecektir." dedi.

Bakan Wadephul, "En büyük katkıda bulunan ülkelerden biri olmamıza rağmen, personel atamaları da dahil olmak üzere bazı kararlarda göz ardı edilmemiz bizim için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

 

Wadephul, BM'nin üst düzey pozisyonlarının neredeyse hiçbirinde Alman diplomat ve uzmanların yer almadığını savundu.

"Sesimizin duyulmasını istiyoruz" diyen Wadephul, bunun bir hakimiyet talebi olmadığını ancak Almanya’nın çıkarlarının ve konumunun BM içinde daha net şekilde yansıtılması gerektiğini söyledi.

Almanya 3 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi’ndeki geçici üye koltuğu için yapılan oylamada seçilememiş ve bu sonuç ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı.

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