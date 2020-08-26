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Ekonomi Almanya’dan alınan YHT setleri yola çıktı
Ekonomi

Almanya’dan alınan YHT setleri yola çıktı

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Almanya’dan alınan tren setleri yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:59:00 -
Almanya’dan alınan YHT setleri yola çıktı

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Remagen istasyonunda kaydedilen görüntülerde, Alman Siemens firması tarafından üretilen, Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin Türkiye’ye doğru hareket ettiği anlar yer aldı. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından ilk seti geçen yılın kasım ayında Almanya’nın Düsseldorf şehrindeki tesislerde düzenlenen törenle teslim alınan tren setlerinin, böylece ikinci grubu da ülkeye getiriliyor.

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