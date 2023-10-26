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Dünya Almanya'dan AB'ye skandal çağrı! Gazze'de daha fazla ölüm istiyorlar
Dünya

Almanya'dan AB'ye skandal çağrı! Gazze'de daha fazla ölüm istiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-10-26 19:37:00 -
Almanya'dan AB'ye skandal çağrı! Gazze'de daha fazla ölüm istiyorlar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Gazze'de kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran işgalci İsrail'e destek vermeye davet etti.

Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi için AB Konseyi binasına girişinde gazetecilere açıklama yaptı.

"Şimdi konu, Hamas'ın korkunç saldırısına karşı kendi ülkesini savunan İsrail'i desteklediğimizi bir kez daha açıkça ifade etmemizdir." diyen Scholz, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insanlara insani destek verilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Çifte vatandaşlar ve uluslararası kuruluşların çalışanları gibi kişilerin Gazze'den ayrılmak istediğinde bunu yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Scholz, "Tüm bunlar bizim taleplerimizdir. Hem de İsrail'in. Bunun bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmalıdır. Bu bizim, ABD'nin ve başkalarının sahip olduğu bir tutumdur." dedi.

İran'a 'müdahale etmeyin' uyarısı

Başbakan Scholz, çatışmanın bölgede büyümesini önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kuzeyde Hizbullah'ın kendi faaliyetleriyle savaşa girmesi ya da İran ve vekillerinin bir şekilde müdahale etmeye çalışması olmamalı." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Sizce İsrail Hamas'ı yok etmek için ne kadar ileri gidebilir?" şeklindeki sorusuna Scholz, İsrail'in kendisini yönlendiren insani ilkelere sahip demokratik bir devlet olduğunu savunarak, bundan dolayı İsrail ordusunun da yaptığı şeylerde uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallara riayet edeceğinden emin olunabileceğini, bu konuda hiçbir şüphe duymadığını kaydetti.
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Filistin'in toprak bütünlüğüne saygı göstermeyip işgalci İsrail'e destek veren Almanya, Rusya-Ukrayna savaşında ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini savunarak iki yüzlü açıklamada bulundu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da zirvede ele alınacağını ve önemli rol oynayacağını aktaran Scholz, Avrupa'nın, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü mücadelesinde Ukrayna'nın yanında olduğunu söyledi.

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Yorumlar

resat

yahudi bu işleri iyi bilir düşmanından intikamını heryoldan alır ,sabuncu almandan savunucu yapmak gibi,,

malum

ya çocukca yorumlar.o zaman herkes altındaki arabayı satsın. düşmanı düşmanın silahı ile vuralım. hilafeti kim neden kaldırdı. MÜSLÜMANLAR NEDEN LİDERSİZ bırakıldı.
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