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Aktüel Almanya'dan ABD'ye 1 milyar avroluk LNG yatırımı teklifi
Aktüel

Almanya'dan ABD'ye 1 milyar avroluk LNG yatırımı teklifi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:21:29 -
Almanya'dan ABD'ye 1 milyar avroluk LNG yatırımı teklifi
BERLİN (AA) - Almanya'nın, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçmesi karşılığında Washington yönetimine Almanya'da inşa edilecek 2 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali için 1 milyar avroluk yatırım yapmayı teklif ettiği öne sürüldü.
Alman Die Zeit gazetesinin haberinde, Berlin'in, ABD'den LNG ithalatını artırmak için Almanya'da iki terminalin inşasına yatırım yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Habere göre, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, 7 Ağustos'ta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdiği mektupta, söz konusu yatırımlar karşılığında ABD'den Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak, yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan Kuzey Akım 2 projesinin tamamlanması ve işletilmesine olanak sağlanmasını istedi.
Almanya'da bazı siyasetçiler, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'in zehirlenmesiyle bağlantılı olarak Rusya'ya yaptırım uygulanmasını talep ederek Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin durdurulmasını istemişti.
Söz konusu projenin 24-25 Eylül'de gerçekleşecek AB Konseyi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
- ABD, Avrupa'ya daha fazla LNG ihraç etmek istiyor
ABD, LNG ihracatını artırmak, uluslararası piyasalardaki ticari anlaşmazlıklarda pazarlık payı elde etmek, Avrupa ve Rusya'nın yakınlaşmasını önlemek için Avrupa'nın enerji politikalarına siyasi müdahalede bulunarak Kuzey Akım 2 projesindeki şirketlere yaptırım uygulamaya başlamıştı.
Avrupa ülkelerine LNG ihraç etmek isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de projeye karşı çıkıyor.
2017'de, 60 yıl aradan sonra ilk kez net doğal gaz ihracatçısı olan ABD ise ülkesinin dış ticaret açığını azaltmak için Avrupa'ya daha fazla LNG ihraç etmek istiyor.
Global danışmanlık şirketi CF International'a göre, ABD LNG ihracat terminallerinden elde edilen değer 2050'ye kadar 716 milyar dolara ulaşacak.

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