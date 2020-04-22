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Gündem

Almanya'dan 349 Türk vatandaşı Muğla'ya getirildi

Almanya'da bulunan 349 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Muğla'ya getirildi.

2020-04-22 21:59:00 -
Almanya'dan 349 Türk vatandaşı Muğla'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Almanya'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Dalaman Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları da AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.Yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere bindi.

Almanya'dan getirilen 349 Türk vatandaşı polis eşliğinde kara yoluyla Muğla'ya götürüldü.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, Muğla'daki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.

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Yorumlar

Kanuni

Geçen gün medyada okumuştum ; Marmaris'te 150 .-T.L. sına lahmacun satılıyormu ? Halen daha !...
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