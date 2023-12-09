Almanya'daki Müslüman öğrencilerden İsrail protestosu!
Almanya Ulm Üniversitesi’nde okuyan Müslüman öğrenciler İsrail zulmü altındaki Filistinliler için destek mitingi organize etti.
Çok sayıda Alman vatandaşın da katıldığı mitinge UID Yöneticisi ve Başkan Danışmanı Adem Taflan da yer aldı.
Öğrenciler attıkları sloganlarla ve taşıdıkları pankartlarla Almanya’nın katil İsrail’e finansman sağladığını, o paralarla siyonist İsrail’in Filistinli çocukları öldürdüğünü dile getirdi.
Almanya; Amerika ve İngiltere ile birlikte İsrail’e en çok finansman sağlayan ülkelerin başında geliyor.