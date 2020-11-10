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Aktüel Almanya’daki Kur’an kursu öğrencileri yardım topladı
Aktüel

Almanya’daki Kur’an kursu öğrencileri yardım topladı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yer alan Balve beldesindeki 9-12 yaş Kur’an kursu öğrencileri, İzmir’deki depremden etkilenenler için yardım topladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:19:00 -
Almanya’daki Kur’an kursu öğrencileri yardım topladı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi öğrencileri, harçlıklarını ve kumbaralarında biriktirdikleri paraları hazırlanan yardım sandıklarına attı. Caminin din görevlisi Serkan Öztürk, kendileri küçük ama yürekleri büyük olan çocukların bu ulvi davranışı karşısında duygulandıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti. Yardımlar devam eden DİTİB İzmir Depremi Yardım Kampanyası’na gönderilmek üzere Balve DİTİB Mimar Sinan Camsi Dernek Başkanı Özkan Güler’e teslim edildi.

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