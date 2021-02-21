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Dünya Almanya'daki korona ölümlerinde ani düşüş
Dünya

Almanya'daki korona ölümlerinde ani düşüş

Almanya'da son 24 saat içinde 145 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede dün 490 yeni ölüm bildirilmişti.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 10:44:00 -
Almanya'daki korona ölümlerinde ani düşüş

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 7 bin 676 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 386 bin 559’a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 67 bin 841 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 190 bin 600 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 128 bin 118 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.01 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 129 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 767 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 83.04 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 869 bin 641 kişi aşılanırken, 1 milyon 690 bin 351 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Almanya’da koronavirüs nedeniyle dün 490 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Almanya'da 490 kişi daha hayatını kaybetti
Almanya'da 490 kişi daha hayatını kaybetti

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Almanya'da 490 kişi daha hayatını kaybetti

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