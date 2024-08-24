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Dünya Almanya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Dünya

Almanya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Yeniakit Publisher
2024-08-24 22:49:00 -
Almanya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Almanya’nın Solingen kentindeki festivalde 3 kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Almanya’nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı şehirde kutlamalar çerçevesinde düzenlenen festivaldeki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen’deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5’i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA

 
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