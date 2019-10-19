0553 313 94 23

Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi

Almanya'nın Wuppertall kentinde "Vatanına Bayrağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen mitingde bir araya gelen Türkler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

19 Ekim 2019 Cumartesi 22:12
Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi

Bölgede faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği yürüyüş, şehir merkezindeki Alte Freiheit Meydanı'ndan başladı. 

Ellerinde bayraklar ve dövizler taşıyarak yürüyen 500 Türk, hep bir ağızdan slogan atarak terörü lanetledi.

Mitingin öncülerinden Türkiye Sevdalıları Wuppertal inisiyatifi sözcüsü Murat Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizler ülkemizin dünya ülkeleri tarafından kıskaca alındığını, şantaja uğradığını görünce bayrağımıza, vatanımıza, sahip çıkmak istedik. Ülkemizin yalnız olmadığını ve ülkemizi yönetenler aleyhine söylemlerde bulunulmasını kabul edemeyiz." dedi.

İstiklal Marşı okunarak başladıkları etkinlikte, komando marşı okuyup asker selamı vererek Türk ordusuna moral olmak istediklerini dile getiren Güneş, "Böylece ülkemize sahip çıktığımızı göstermek istedik. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir' gibi sloganlarla yürüdük. Bir kez daha vatanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. 'Türkiye'miz yalnız değildir', 'Hepimiz Mehmetçik'iz' diye sloganlarımızı attık." diye konuştu.

Mitinge katılan Mustafa Özdemir de Alman basınının yalan haber yaparak insanları aldatmaya ve terör örgütlerini aklamaya çalıştığını belirterek, "Burada toplanan insanları bir kenara bırakın kendi içinizdeki insanlar bile size inanmıyor. Bizim ordumuz oradaki masum halkı terör örgütlerinden kurtarmak için gelmiştir." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 22:12
  1. Almanya'da yaşayan Türkler
  2. Vatanına Bayrağına Sahip Çık mitingi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darıfülfül nedir? Darıfülfülün faydaları nelerdir?
    1. Darıfülfül nedir? Darıfülfülün..
    2. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:..
    3. Beşiktaş-Ankaragücü maçında gol çıkmadı
    4. Nahda Hareketi başbakanlığa içinden..
    5. Alman taraftarlar ile PKK yandaşları..
    6. Gerilim tırmanıyor... Bugün de ışıklı..
    7. Beşiktaş-Ankaragücü maçından gol sesi..
    8. Manchester City deplasmanda kazandı
    9. Borussia Dortmund tek golle galip geldi
    10. Kasımpaşa, Başkan Erdoğan ile buluştu
    11. Almanya'da yaşayan Türklerden..
    12. ABD'li uzmandan terör örgütü PKK/YPG..
    13. Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!
    14. Feyzioğlu: En güzel cevabı sahada verdik
    15. Binali Yıldırım: Ya defolup gidecekler..
    16. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    17. Polis kapıyı açınca korkunç manzarayla..
    18. Küstah Fransızdan skandal çıkış!..
    19. TFF 1. Lig puan durumu! İşte, TFF 1...
    20. TFF 1. Lig'de toplu sonuç! İşte, TFF..
    21. Kosova Türklerinden Barış Pınarı..
    22. Çöven otunun faydaları nelerdir? Çöven..
    23. HDP önünde eylem başlatan Hacire..
    24. Trump'tan 'Darbeyi durdurun' çağrısı
    25. 'Sırbistan, Rusya'nın ender..
    26. Bursa'da futbolcuların taşıyan otobüs..
    27. Metin Feyzioğlu: En güzel cevabı..
    28. Ağaoğlu: Şu anda Nöbetçi lideriz
    29. Sinir krizi geçirdiler... Feci şekilde..
    30. Ünal Karaman: Camiamıza hayırlı olsun
    Anlaşma sonrası Trump'tan dikkat çeken açıklama
    Anlaşma sonrası Trump'tan dikkat çeken açıklama
    Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
    Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!