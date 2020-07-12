Almanya'da yaşayan Trabzonlu'nun başına bakın neler geldi
Almanya’da yaşayan Trabzonlu 68 yaşındaki Murat Bayrak’ın Sırbistan’da yaşadığı olayın detayını eşi Sevinç Bayrak yeniakit.com.tr canlı yayınında anlattı.
Almanya’da yaşayan Trabzonlu 68 yaşındaki Murat Bayrak’ın Sırbistan’da tutuklanma olayı sonrası yeniakit.com.tr'ye konuk olan Sevinç Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.
Sevinç Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Eşim Sırbistan'da yalnız. Lütfen ona yardım edip kurtarın' diyerek çağrı yaptı.