  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen zanlı hakkında iddianame hazırlandı
Aktüel

Almanya'da Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen zanlı hakkında iddianame hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:47:11 -
Almanya'da Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen zanlı hakkında iddianame hazırlandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Waldkraiburg beldesinde, Türklere ve iş yerlerine saldırı düzenleyen, öldürmeye teşebbüs, yaralama, kundaklama olaylarına karışan zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, iddianamede, Alman vatandaşı Muharrem D'ye 31 kişiyi öldürmeye teşebbüs, dört kişiyi yaralama, kundaklama, ölümle sonuçlanması muhtemel kundaklama saldırısı, devlete yönelik ağır saldırı hazırlığında bulunma, silah ve patlayıcı kanunu ihlali gibi suçlamalar yöneltildi.

İddianamede terör örgütleriyle bağlantısı düşünülen zanlının camilere saldırı düzenleyip din görevlilerini öldürmeyi planladığı, Mayıs 2020’de Waldkraiburg ve çevresindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerine yönelik saldırı planladığı, Köln'deki DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki merkez camisi ile Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğuna saldırı düzenlemeyi planladığı gibi detaylara yer verildi.

Zanlının ayrıca, 2 Nisan 2020'de Sultan Ahmet Camisini kundaklama girişiminde bulunduğu ifade edilen iddianamede, ancak 5 kişilik bir ailenin de bulunduğu binanın kapısını açamadığı için kundaklama girişiminin başarısız olduğu, bunun üzerine yan binayı kundakladığı belirtildi.

İddianamede, zanlının 5 Nisan'da Waldkraiburg’da Türklere ait bir kuaför dükkanını ateşe verdiği, 7 Nisan'da benzer yöntemle bir Türk'ün işlettiği pizza dükkanına saldırı düzenlediği, 27 Nisan'da ise bir manav dükkanını ateşe verdiği ifade edildi. Son saldırıda binada bulunan 26 kişinin dumanı fark etmesiyle şans eseri yanmaktan kurtulduğu, dört kişinin dumandan zehirlendiği aktarılan iddianamede, zanlının 6 Mayıs'ta da bir Türk'e ait kahvehanenin camını kırarak içeriye asitli bir kimyasal sıvı döktüğünün altı çizildi.

8 Mayıs 2020'de yakalanan Muharrem D'nin konutunda yapılan aramada 23 bomba ile yüksek miktarda patlayıcı ele geçirilmişti. Hakkında soruşturma başlatılan ve 25 Haziran'da hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!
Dünya

Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!

Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 800'den fazla şehit veren Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarına müjdeli haber geldi.

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay