0553 313 94 23

Almanya'da terör yandaşlarından alçak saldırı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 23:33
Almanya'da terör yandaşlarından alçak saldırı

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.

Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi. Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 23:33
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Almanya
  3. PKK
  4. PYD

YORUM YAZ

  • emekli çavuşemekli çavuş20 dk önce
    NEYDÜYÜ..BELİRSİZLERİN...YAPTIKLARI..İŞ...BU......BUNLARIN....BAŞINDAKİ....ŞEREFSİZ.....MURAT...KARAYILANDA.....TECAVÜZ...EDER...SAPIKLIK...YAPAR....BUNLAR...SADECE.........MASUM...KİMSESİZ...YALNIZ...İNSANLARA....SİVİLLERE.....ZÜLMEDER...İT...SÜRÜLERİ
  • selim ustaselim usta25 dk önce
    benim anlamadigim, fetöcüler linc edildi. Bu hainler daha ne nedenle türk vatandasi. bunlar hepsi tespit edilip, vatandaslikdan cikarilmali. adamlar secimlerde sakat adamlari bile getirip yurt disinda, oy attiriyor. bunlar hain irkci pkk hdp.bence cok güzel hamle olur!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Almanya'da terör yandaşlarından alçak saldırı
  1. Almanya'da terör yandaşlarından alçak..
  2. Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
  3. Donald Trump'tan ABC muhabirine..
  4. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?..
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Putin..
  6. ABD'den skandal PKK/YPG kararı
  7. Esed rejimi Kobani'ye girdi
  8. 6 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye küstah..
  9. İzmir köfte tarifi | İzmir köfte nasıl..
  10. Yeniakit.com.tr’ye konuşan anne ve..
  11. Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı..
  12. Bursa pideli köfte nasıl yapılır?..
  13. Destici HDP'lilere böyle ayar verdi:..
  14. Akçaabat köfte nasıl yapılır? Akçaabat..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri..
  16. Bodrum'da sağlıksız deniz ürünlerine..
  17. İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi..
  18. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
  19. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
  20. ABD'den skandal Türkiye kararı
  21. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
  22. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
  23. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
  24. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
  25. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
  26. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
  27. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
  28. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
  29. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
  30. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Trump: "Türkler öğle yemeğine gider gibi..."
Trump: "Türkler öğle yemeğine gider gibi..."
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!