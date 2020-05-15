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Spor

Almanya'da teknik direktör diş macunu yüzünden yeni takımındaki ilk maçını kaçıracak

Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich: "Otelden ayrılarak hata yaptım. Bu yüzden Wolfsburg'a karşı takımımın başında yer alamayacağım"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:32:32 -
Almanya'da teknik direktör diş macunu yüzünden yeni takımındaki ilk maçını kaçıracak

İSTANBUL (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'un teknik direktörü Heiko Herrlich, diş macunu almaya giderek karantina kurallarını ihlal ettiği için yeni takımındaki ilk maçında saha kenarında bulunamayacak.

Augsburg Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Herrlich'in Wolfsburg ile yarın yapılacak maç öncesinde otelden kısa süreliğine ayrılarak Kovid-19 karantina kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Herrlich ise "Otelden ayrılarak hata yaptım. Bu yüzden Wolfsburg'a karşı takımımın başında yer alamayacağım." değerlendirmesinde bulunarak pişmanlığını dile getirdi.

Alman teknik direktör, diş macunu almak için markete gittiğini kaydetti.

Açıklamada, Herrlich'e ilerleyen günlerde yapılacak testlerde 2 negatif sonuç çıkması durumunda 48 yaşındaki teknik adamın tekrar takımın başında yer alabileceği ifade edildi.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı Almanya'da 1. ve 2. futbol ligleri, yarın kaldığı yerden devam edecek.

Martin Schmidt'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlüğe Heiko Herrlich'i getiren Augsburg, salgın nedeniyle verilen aranın ardından çıkacağı ilk maçta yarın evinde Wolfsburg ile karşılaşacak.

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