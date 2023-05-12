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Avrupa Almanya’da saldırıda 2 Türk öldürüldü
Avrupa

Almanya’da saldırıda 2 Türk öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-05-12 09:01:00 -
Almanya’da saldırıda 2 Türk öldürüldü

Almanya’da yine ırkçılık can aldı.

Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda iki Türk işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel kaynaklar, Türk kökenli saldırgan ile öldürülen işçilerin arasında daha önce tartışma yaşandığını öne sürdü. Polisin, 53 yaşındaki saldırganı gözaltına aldığı ve sorgulamak üzere emniyete götürdüğü ifade edildi. 

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