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Aktüel Almanya'da perakende satışlar ağustosta arttı
Aktüel

Almanya'da perakende satışlar ağustosta arttı

Perakende satışların, ekonomik toparlanmanın güçlü olmasının beklendiği ağustosta yüzde 0,5'lik artış öngörüsünün çok üstünde kalması dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:20:23 -
Almanya'da perakende satışlar ağustosta arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da reel perakende satışlar, ağustosta internetten satışların artmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 3,1 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artış gösterdi. Satışlar, 2019'un ağustos ayına göre ise yüzde 3,7 artış kaydetti.

Perakende satışların, koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmanın güçlü kalmasının beklendiği ağustosta piyasalardaki aylık yüzde 0,5'lik artış beklentisinin üstünde gelmesi dikkati çekti.

Destatis, temmuzda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Ağustos 2019'a göre reel olarak sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 5,4 arttı. Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 4,6 artış gösterdi.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ağustosta sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 24,4 ve gıda dışı perakende satışlarında yüzde 4,5 artış kaydedildi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 10,1 düşüş görüldü.

Almanya'da reel perakende satışlar, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,6 ve temmuzda haziran ayına göre yüzde 0,9 düşüş kaydetmişti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde reel perakende satışlar koronavirüs salgınına rağmen yüzde 4,2 artarken, internet yolu ile satışlarda yüzde 21,2 yükseliş olması dikkati çekti.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında, ekonominin yavaşlamasını engellemek için KDV indirimine gitmişti.

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