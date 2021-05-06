Almanya’da Müslüman gençlerden cami etrafını yeşillendirecek örnek proje

Almanya’nın Braunschweig şehrinde Islam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Braunschweig Camisi gençleri örnek bir projeye imza atıyor. Camilerinin etrafında hiç yeşillik olmamasından şikâyetçi olan gençler, bu durumu “Fidan Projesi” ile giderme hedefinde. Proje sorumluları ise 17 yaşındaki Kerem Doğan ile 21 yaşındaki Furkan Kaya.

“Fidanlar ekip büyütüldükten sonra cami etrafına yerleştirilecek”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Doğan, “Fidan Projesi” hakkında bilgi verdi. Projeye destek olmak isteyen her katılımcıya fidan verileceğini belirten Doğan, “Bu fidanlar katılımcılar tarafından ekip büyütüldükten sonra, camiye getirilip, caminin etrafına yerleştirilecek.” diye kaydetti. Doğan ayrıca “Camimize bir renk katalım istedik. Fidanları yetiştirmek büyük bir sevap, herkesi bu sevaba ortak etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Herkesi bu sevaba ortak etmek istiyoruz”

Kerem Doğan, hedeflerinden birinin ise gençlerin koronavirüs salgını döneminde faydalı işler yapması olduğunu belirtirken, “Camimizdeki 10-11 yaşlarındaki çocuklara da fidan dağıtmak istiyoruz. Buna göre bu projenin altında aslında farklı bir mesaj daha yatıyor. Camimizdeki çocuklar, hem fidan dikecek, büyütecek, hem de kendileri camimizin fidanları olarak, camimizde büyüyecekler inşallah.” diye kaydetti.

“Toprağın hayat olduğunu hatırlatmak istedik”

Fidan Projesi Sorumlularından Mücahit Tapar da Camia Haber’e yaptığı açıklamada, “Gençlere, topraktan geldiğimizi, toprağa gideceğimizi, toprağın hayat olduğunu hatırlatmak istedik. Bu proje ile gençlerin toprakla haşir neşir olmalarını, ayrıca ekip biçmeyi öğrenmelerini de hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.





