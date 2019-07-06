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Almanya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki DİTİB camisine yapılan saldırıda, Kur'an-ı Kerim yırtılarak tuvalete atıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:44
Almanya'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki bir camiye İslam düşmanları tarafından alçakça saldırı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete atan saldırganlar, muslukları çıkarıp sabunlukları kırarak camiye zarar verdi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Schleswig Veysel Karani Camisi'ne çarşamba günü 9.30-11.00 saatleri arasında yapılan saldırı, Flensburg Emniyet Müdürlüğünün bugün yayımladığı basın bülteniyle ortaya çıktı.

Camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Kur'an-ı Kerim'i paramparça ederek tuvalete attığı, musluk ve sabunlukları kırarak hasara neden olduğu kaydedildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, camiye yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, olayın aydınlatılması için çevre sakinlerinden yardım istendi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:44
  1. Almanya

YORUM YAZ

  • ........59 dk önce
    iste chp yi destekliyenler ve chp nin hayalindeki türkiye

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