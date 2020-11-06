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Aktüel Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 600 bini geçti
Aktüel

Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 600 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 21 bin 506 ile en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:26:50 -
Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 600 bini geçti

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 619 bin 89’a yükseldi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 506 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 619 bin 89’a çıktı.

Bugün açıklanan rakam ilk kez 20 bini aşarak salgının başından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Almanya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 166 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 11 bin 96’ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 402 bin 500’e çıktı.

Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için hafta başında yeni kısıtlayıcı önlemler yürürlüğe girmişti.

Buna göre, kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Mağazalar 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek.

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