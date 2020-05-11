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Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:24:59 -
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da son 24 saatte 6 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye yükseldi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Duisburg, Berlin ve Hamburg bölgelerinden 6 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 152 oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 172 bin 13'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 580'e çıktı.

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