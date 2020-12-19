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Aktüel Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bini geçti
Aktüel

Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:03:43 -
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bini geçti

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 31 bin 300 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Günlük vaka sayısının dün 33 bin 777 olarak açıklanmasıyla, 2 gün üst üste yeni vaka sayısı 30 bini geçmiş oldu.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 471 bin 238’e yükseldi.

Son 24 saatte 702 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 25 bin 640’a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 85 bin 500'e çıktı.

- Kısıtlamalar daha da sertleştirildi

Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi amacıyla 2 Kasım’dan itibaren geçerli olan kısıtlamalar, 16 Aralık’ta daha da sertleştirildi.

10 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında, temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak.

Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları, eczaneler ve postaneler gibi işletmeler açık kalacak.

Okullar kapatılacak, son sınıfta eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim gibi ayrı düzenlemeler yapılabilecek.

Tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, berberler, masaj ve kozmetik salonları ile dövmeciler hizmet vermeyecek.

En fazla 2 hane halkının bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Bar ve restoran gibi işletmeler, sadece paket servisi yapabilecek.​​​​​​​

Vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde, yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı da verildi.

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